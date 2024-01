Wie das unflexible Öffi-System am Land versagt

Bus fährt zwei Minuten vor Zugankunft

„Zieht man an einem Ende, wird es am anderen kürzer“, kritisiert Lobenschuß Neuerungen, die auch Verschlechterungen bringen. So käme man von Karlstein aus in zwei Gemeinden bei Schulschluss um 17.30 Uhr gar nicht mehr am gleichen Tag heim. Er versteht auch nicht den fehlenden Anschluss der Franz-Josefsbahn in Infritz: „Dort fährt der Bus zwei Minuten vor Ankunft des Zuges ab!“ Weiters habe sich bei ihm eine Frau beschwert, die wegen eines gestrichenen Busses nun nicht mehr in die Arbeit kommt. „Wir sind zuwenige für normalen Öffi-Verkehr und brauchen intelligente, individuellere Systeme.“