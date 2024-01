Putsch gegen Edin Terzic? Reus meldet sich zu Wort

„Hat mich wütend gemacht“

Alles Quatsch, so Reus. „Es gab keinen Putschversuch. Weder von mir noch von anderen Spielern. Das zu lesen, war schon hart. Und es hat mich auch wütend gemacht. Ich habe in meiner Karriere schon viel miterlebt und bin eigentlich auch nicht der Typ, der negative Schlagzeilen sehr nah an sich heranlässt“, stellte der 34-Jährige gegenüber „Sport1“ klar, „aber dieser Vorwurf hat mich wütend gemacht. Da ist für mich eine Grenze überschritten und deshalb will ich das nicht so stehen lassen.“