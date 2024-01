Idris Elba setzt sich gegen Messergewalt ein

In Großbritannien kommt es immer wieder zu tödlicher Messergewalt. Im September wurde eine 15-Jährige in London auf dem Weg zur Schule erstochen - ein 17-Jähriger wurde festgenommen. Der Fall löste Trauer und Entsetzen aus. Zu Silvester wurde in London ein 16-Jähriger erstochen, der mit Freunden das Feuerwerk schauen wollte. Die Polizei ermittelt in dem Fall gegen einen gleichaltrigen Teenager, der wegen Mordes angeklagt wurde.