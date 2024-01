Dieser Ex-Bulle könnte nach Salzburg zurückkehren

Grundsätzlich sind wir auf allen Positionen gut aufgestellt. Deswegen kann man sagen, dass es nicht der Plan ist, auf der Zugangs- oder der Abgangsseite etwas zu tun.“ Mit dieser Aussage deutete Bullen-Sportboss Bernhard Seonbuchner am Samstag an, dass die Winter-Transfertätigkeiten bei den Salzburgern schon abgeschlossen sind. Ob dem wirklich so ist, darf bezweifelt werden – ein heißes Gerücht macht aktuell in der Mozartstadt die Runde. Valentino Lazaro soll beim Meister auf der Wunschliste stehen.