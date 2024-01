Mann in Flüchtlingsheim stirbt nach Polizeieinsatz

Ein 26-jähriger Guineer ist nach einem Polizeieinsatz in einer Erstaufnahmeeinrichtung im deutschen Mülheim an der Ruhr gestorben. Der Mann hatte zuerst in der Unterkunft randaliert und Mitarbeiter angegriffen. Als die Polizei eintraf, befand sich der Mann den Angaben zufolge in seinem Zimmer und attackierte die Beamten.