Ein herzliches Dankeschön an „Mama Marianne“

„Liebe Mama Marianne,

ich denke oft an die liebevolle Zeit in Nickelsdorf. Es war einfach nur schön für mich, denn so viel Liebe und Aufmerksamkeit wie dort, bekam ich sonst nirgendswo. Ich vermisse Nickelsdorf wirklich sehr. Deine Art der Pflege und der Kommunikation mit uns ist anderswo nur schwer zu finden. Ich möchte mich nicht nur bei dir, sondern auch beim Herrn Bürgermeister Ing.Zapfl für seine Mühe und sein Engagement für die Integration von Asylbewerbern bedanken. Ich habe mich in Nickelsdorf herzlich willkommen gefühlt und darauf werde ich nie vergessen. Noch einmal ein großes Dankeschön an alle Nickelsdorfer, sie bleiben für immer in meinem Herzen gespeichert.“