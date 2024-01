Von farbenprächtigen Brütern und Durchzüglern

Sobald die Wasseroberfläche erreicht wird, streckt er seinen Körper und legt die Flügel eng an. Die Augen bleiben beim Eintauchen offen und werden durch das Vorziehen der sogenannten Nickhaut geschützt. Noch vor Ergreifen der Beute bremst der Eisvogel unter Wasser mit seinen Flügeln und Beinen. Diese Methode wird Stoßtauchen genannt. Ganzjährige eisfreie Wasserflächen sind für die Tiere unverzichtbar, um an Nahrung zu gelangen. Ihre Eier legen sie frühestens Anfang März in Niströhren, die sie in senkrechten Uferabbrüchen errichten. Die Vögel sind territoriale Einzelgänger und standorttreu, Brutpaare finden sich jedes Frühjahr neu. Aufgrund dieser Ansprüche ist der Eisvogel selten geworden. Zudem wurde die Art in der Vergangenheit europaweit von der Binnenfischerei bejagt, die Federn waren ein beliebter Schmuck für Damenhüte.