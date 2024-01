Heraf hat in Lustenau keine Zeit für Experimente

Mit 19 Feldspielern und zwei Torhütern startete Neo-Coach Andreas Heraf gestern mit Austria Lustenau auf dem Kunstrasen in Hohenems in die Frühjahrsvorbereitung. Ein Testspieler war beim Auftakt dabei, Nico Gorzel kennt Heraf von Türkgücü München. Der rekonvaleszente Kapitän Matthias Maak absolvierte ein Individualtraining mit Athletiktrainer Lucas Vidal. Nicht mehr an Bord ist Jonathan Schmid, der Vertrag des Franzosen wurde aufgelöst.