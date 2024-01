Steirische Jagdnovelle: Jetzt kracht‘s auch nachts

24.682 Jäger sind derzeit in der Steiermark verzeichnet, und das sind damit so viele wie nie; wenngleich immer noch nur ein schmaler Prozentsatz unter der Bevölkerung. Zwölf Prozent der Jäger sind Frauen. Was viele als Motiv angeben: Beobachtungen in der Natur; diese sind freilich auch ohne Jagdschein möglich.