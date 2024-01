Schüsse in Wien ++ Attacke auf Richterin

In Wien-Ottakring ist es am Dienstag zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Ein 20-Jähriger hat im Zuge einer Rauferei Schüsse abgegeben. Außerdem: Der Angriff eines Angeklagten auf eine Richterin im US-Bundesstaat Nevada sorgt für Aufsehen in den USA. Das und mehr gibt es bei den Krone News mit Tanja Pfaffeneder.