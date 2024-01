Hayböck hat alle Zweifel weggewischt

„Ich habe hin und wieder an mir gezweifelt“

„Hin und wieder habe ich schon an mir gezweifelt“, gibt er im Gespräch mit der „Krone“ offen zu. Die Zweifel sind mittlerweile ausgeräumt, wenn gleich er sagt: „Es ist viel passiert, ich musste mich körperlich neu aufstellen, habe die Skimarke gewechselt und echt alles probiert.“ Dass es am Tag X, in diesem Fall am 3. Jänner 2024, wieder mit einem Podium klappen würde, erachtet er daher alles andere als selbstverständlich an. „Ich habe aber immer an mich geglaubt“, betont der „Skisprung-Hai“.