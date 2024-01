Hilfe gegen Teuerung: Förderung für Jugend erhöht

100.000 Euro vom Land

Unabhängig davon stellt das Land den burgenländischen Jugendorganisationen ab heuer Fördermittel in der Höhe von 100.000 Euro zur Verfügung. Das Landesjugendforum besteht aus 27 Mitgliedern. Die Betätigungsfelder reichen von Sport, Feuerwehrwesen, Religion, Natur, Musik und Tanz, Schülervertretungen bis hin zu politischen Jugendorganisationen. Die Aufnahme in das Jugendforum ist an die Erfüllung bestimmter Kriterien gebunden.