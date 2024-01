24 kleine Kunstwerke für „DaHuam4Kids“

„Ich weiß nicht wirklich, was die Eltern der Kinder von DaHuam4Kids täglich leisten, ich weiß auch nicht, wie viel Geld die Betreuung ihrer Kinder kostet. Und es übersteigt meinen geistigen Horizont, wie viel Geld und Energie es wohl kosten mag, einen Ort und einen Rahmen zu schaffen, wo ihre Kinder gut aufgehoben sind. Aber ich wollte ihnen ein bisschen bei all dem helfen“, erklärt die Künstlerin. Deshalb malte und versteigerte sie in der Adventszeit von 1. bis 24. Dezember je ein Bild und versteigerte es via Social Media. Insgesamt sind 3930 Euro zusammen gekommen.