Klirrender Frost beschert Schweden minus 43,6 Grad

Bereits in der Nacht auf Dienstag waren in der Region Temperaturen von unter minus 40 Grad Celsius gemessen worden. An den schwedischen Rekord - im Februar 1966 hatte das Thermometer an einer offiziellen Wetterstation in Vuoggatjalme minus 52,6 Grad angezeigt - reichte die derzeit herrschende Kälte bisher aber noch nicht heran.