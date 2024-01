Aus einem Schnäppchen wurde ein teures Klumpert

Da saß sie nun, die unbeholfene Unbescholtene, und erzählte ihre Version. Die Tochter, die in Moskau studiert, sei zu Besuch gewesen. Die habe den Ring inklusive Zertifikat – ein Geschenk vom Ex-Freund – aus Geldnot verkaufen wollen. Weil sie nur über ein russisches Handy verfüge, habe sie für den Deal jenes der Mama benutzt. Mangels Deutschkenntnissen, verwendete sie für die Mails den Google-Übersetzer. „Ich hatte mit dem Verkauf gar nichts zu tun“, sagte die Angeklagte. „Und die 300 Euro habe ich nach der Übergabe in Oberwart sofort meiner Tochter in die Hand gedrückt. Wir sagten dem Mann noch, sollte es Probleme geben, bekommt er das Geld zurück.“