Ein Apfelbaum zum Jubiläum für die Stadt Lienz

„Damals ist eine bürgerschaftliche Initiative an die Stadt herangetreten. In dem Fall war es sehr wichtig, dass der Verein, der dieses Ansinnen vertreten hat, die Gemeinde mitgenommen hat“, so Blanik. Eines der jüngsten Projekte war jenes der Baumpatenschaften. Auch dem Klimabündnis Tirol blieb dies freilich nicht verborgen. Als Dank für die 25-jährige Mitgliedschaft gab es von der Energie Tirol einen Apfelbaum, der von Mitarbeitern der Stadt am Spielplatz Iselkai gepflanzt wurde.