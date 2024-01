Düstere Aussichten am heimischen Arbeitsmarkt

Wirtschaftliche Wachstumsschwäche

Eine der Ursachen für die steigenden Arbeitslosenzahlen ist die wirtschaftlichen Wachstumsschwäche. „Besonders betroffen sind Bundesländer mit einem hohen Anteil an Arbeitsplätzen in der Industrie und im Bau“, analysiert Vorarlbergs AMS-Chef Bernhard Bereuter die aktuellen Entwicklungen. In Vorarlberg liege der Anteil an Beschäftigten im Bereich Herstellung von Waren bei 26 Prozent. Das ist der höchste Anteil im Bundesländervergleich.