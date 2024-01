FIFA-Rückzieher gibt diesem Top-Anwalt Recht

Fallrückzieher der FIFA fünf Minuten vor 12 – und ein Rieder Top-Anwalt darf sich damit vollauf bestätigt sehen: Am 30. Dezember 2023 fror der Fußball-Weltverband die von ihm am 16. Dezember 2022 getroffene Bestimmung betreffend der FIFA Football Agent Regulations (FFAR) ein. Die mit 1. Jänner 2024 in Kraft treten hätte sollen. Von da an hätten Spielervermittler, sofern einer ihrer Klienten als Profi mehr als 200.000 € im Jahr verdient, nur noch sechs Prozent, des Bezugs kassieren dürfen. Und als Provision nur noch maximal zehn der Transfersumme.