Graz: Auftakt zum Silvester-Spektakel war ein Hit!

Der Auftakt zum großen Silvester-Spektakel von Ivents-Kulturagentur und „Krone“ in der Grazer Innenstadt ist gelungen! Tausende Besucher, darunter auch viele Familien mit Kindern, staunten am Hauptplatz über die bunte Mixtur aus Licht, Wasser, Feuer und Laser. Was die heutige Nacht noch bringt, lesen Sie hier.