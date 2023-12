ÖFB gegen FIFA: Vermittler bleiben gut im Geschäft

Klage war vorbereitet

Der Hintergrund: In Österreich hatten 13 namhaften Spielvermittler-Agenturen (darunter Thomas Böhm, Max Hagmayr, Reiner Tichy oder Lino Heiduck) die Anwaltskanzlei Puttinger Vogl und Partner beauftragt, gegen das Reglement vorzugehen. Die Anwälte hatten eine 48-seitige Klage an das Kartellgericht vorbereitet und - darauf gestützt - beim Fußballbund in Wien die Rücknahme des Regulativs verlangt. Die ÖFB-Juristen empfahlen dem Präsidium noch kurz vor Weihnachten, das „Reglement für Fußballagenten“ aus wettbewerbsrechtlichen Gründen mit sofortiger Wirkung auszusetzen. Was den Vermittlern eine im wahrsten Wortsinne schöne Bescherung bereitete. ÖFB-General Hollerer erklärt dazu: „Wenn nationales Recht den FIFA-Wünschen entgegensteht, dann können wir das als Verband nicht umsetzten. Uns war wichtig, dass in der kommenden Transferperiode ab 1. Jänner Rechtssicherheit herrscht. Sonst hätten wir die Situation gehabt, dass ein deutscher Spielvermittler in Österreich anders agieren kann als ein österreichischer.“