Aufatmen! Toni geht‘s „gut bis sehr gut“

In Kärnten in Bestform

Seinen bisher letzten öffentlichen Auftritt hatte Toni kurz vor Weihnachten beim Eishockey-Legendenturnier in Kärnten gegeben. Dort fungierte er als (non playing) Coach der All-Star-Mannschaft, ließ sich im Teamhotel im Rahmen einer Showeinlage von einem „Wir sind Kaiser“-Double auch liebevoll papierln, unterhielt wortgewandt ganze Runden - Toni Polster par excellence. In diesem Setting gab er uns - noch leicht von seiner Hüftoperation gezeichnet - auch dieses, gewohnt launige, TV-Interview: