Sexueller Missbrauch: Jermaine Jackson verklagt

Übergriff wurde angeblich vertuscht

Die Klägerin Rita Butler Barrett behauptet demnach in den Dokumenten, den Übergriff am Folgetag bei einem Geschäftspartner von Jermaine Jackson gemeldet zu haben, der das jedoch vertuscht haben soll. Die Klage richtet sich deshalb nicht nur gegen den Sänger, sondern auch gegen die Firma Jermaine L. Jackson Music Productions and Work Records.