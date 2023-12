Jahreswechsel wird föhnig, Wetter bleibt zu mild

Am Samstag kann sich im äußersten Norden ein Störungsausläufer mit vorübergehend kompakten Wolkenfeldern und eventuell einzelnen Regenschauern bemerkbar machen. In freien bzw. exponierten Lagen von Oberösterreich bis ins östliche Niederösterreich bläst für einige Stunden lebhafter, auf den Bergen teils auch kräftiger Westwind. Bald überwiegt in ganz Österreich der sonnige Wettercharakter. Selbst auf der Alpensüdseite dürfte es nur vereinzelt zähe Nebelfelder geben. Die Frühtemperaturen erreichen minus fünf bis plus neun Grad, die Tageshöchsttemperaturen meist zwei bis zwölf Grad, mit den tiefen Werten im Süden.