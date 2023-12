Nach Sieg: Die Innsbrucker Haie rückten zusammen

Dario Winkler war auf den Faustschlag von Kristler nicht gefasst, knallte mit dem Kopf auf das Eis. Da wurden Erinnerungen an seine Gehirnerschütterung im Vorjahr wach. Die Coaches ließen ihn dann in den letzten Minuten auch nicht mehr spielen, wollten nichts riskieren. „Es ist nichts. Gott sei Dank“, gab der 26-Jährige Entwarnung. Mit dem gefeuerten Brady Shaw, Martin Ulmer (rekonvaleszent) und Lukas Bär (drei Spiele gesperrt) herrscht ohnehin Not in der Offensive.