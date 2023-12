Die Haie waren hungrig auf diesen wichtigen Sieg

Auf dem Linzer Eis stand am Dienstag noch kein neuer Haie-Legionär für den gefeuerten Brady Shaw. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, wollen keinen Schnellschuss machen“, meinte Sportboss Max Steinacher. Zu den Kandidaten zählt auch Zach Magwood, der 2021/22 für Innsbruck stürmte. Der Kanadier ist aktuell in der zweiten schwedischen Liga bei Djurgårdens IF unter Vertrag. „Wir sind in Kontakt“, bestätigte Steinacher.