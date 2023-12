Zeiten der großen Silvesterspektakel sind vorbei

Es ist noch gar nicht so lange her, da war es in gewissen Städten und Gemeinden im Ländle geradezu eine Frage der Ehre, mit einem pompösen Feuerwerk das neue Jahr zu begrüßen. Diese Zeiten sind freilich vorbei, in Vorarlberg gilt vielerorts das Motto: Je weniger geböllert wird, desto besser. So wird etwa keine der großen Vorarlberger Kommunen ein öffentliches Feuerwerk ausrichten. In Feldkirch und Bregenz gilt auch für Private ein Feuerwerksverbot, in Dornbirn, Lustenau und Hohenems dürfen nur zwischen 23 Uhr und 1 Uhr Raketen gezündet werden.