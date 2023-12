„Müssen länger für uns selbst sorgen können“

Im internationalen Vergleich sieht Rappold in Österreich Aufholbedarf in der Entwicklung eines gesunden Lebensstils in der Gesellschaft: Die gesunden Lebensjahre in Österreich hätten abgenommen, während sie in allen anderen EU-Ländern zugenommen habe. „Das heißt, hier haben wir dringend einen Handlungsbedarf, dass wir uns als Gesellschaft verändern und mehr in Richtung Verantwortungsübernahme gehen. Wir müssen viel stärker investieren, die Pflegebedürftigkeit hintanzustellen, damit wir länger gesund sind und für uns alleine sorgen können.“