Arbeit bringt auch „Strafe“ für Beeinträchtigte

Was eigentlich sehr widersprüchlich ist, wie Grünen-Politikerin Ulrike Schwarz aufzeigt: „Einerseits ist man in Oberösterreich durchaus bemüht, beeinträchtigten Menschen den Weg in Ausbildung und Arbeitsmarkt zu ebnen. Denn nur so ist für die Betroffenen ein selbstbestimmtes Leben möglich. Andererseits erschwert man jenen, die es geschafft haben, durch diese Bestimmung Leben, Alltag und Auskommen.“