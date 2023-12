„Wir bekommen Ramschware aus Ukraine“

„Zeichen eher so, das wir uns an Ukraine anpassen“

Dass die Ukraine ihre Qualitätsstandards im Falle einer EU-Mitgliedschaft anpassen müsse, glaubt Schmiedlechner nicht. „Die Zeichen stehen ja so, dass wir uns eher an die Ukraine anpassen. Wenn die EU-Kommission jetzt schon den Weg frei macht für den Verkauf von gentechnisch veränderten Lebensmitteln in Europa, dann wird der Weg eher der sein, dass man schaut, dass wir uns anpassen an die Ukraine und nicht umgekehrt.“ Die gesundheitlichen Folgen für den Menschen seien laut Schmiedlechner sehr schwer abschätzbar. „Es ist doch ein Eingriff in die Natur und die Natur rächt sich im Normalfall immer.“