Darum wurde Shannen Doherty wirklich gefeuert

Stallone „knockte“ Gere aus

Sylvester Stallone und Richard Gere wurden in Hollywood nie Freunde. Kein Wunder. Denn bei ihrer ersten gemeinsamen Rolle in The Lord of Flatbush 1974 knockte „Rocky“ seinen Co-Star aus dem Film. „Sly“ verriet „Ain‘t it Cool News”, dass er den Hollywood-Beau von Anfang an nicht ausstehen konnte: „Er dachte, er wäre der Allerhärteste. Bei einer simulierten Kampfszene hat er es mehrfach übertrieben. Da bin ich zum Regisseur gegangen und habe gesagt ‚Einer von uns ist hier zu viel‘.“