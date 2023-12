Von Straße geschleudert: Alkotest verweigert

Am 26. Dezember gegen 21 Uhr war es zu dem Unfall in der Gemeinde Bad St. Leonhard gekommen. Ein Lavanttaler (56) wollte von der Obdacher Straße in Wiesenau nach links auf eine Gemeindestraße einbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw eines Wolfsbergers (39). Durch die Kollision wurde das Auto des 56-Jährigen spektakulär in einer 180 Grad-Drehung vond er Fahrbahn geschleudert.