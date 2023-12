Hund attackierte Kamele eines Zirkus in Mauthausen

Vier an den Beinen leicht verletzte Kamele hatte die Attacke eines Hundes bei einem Zirkus in Mauthausen zur Folge. Das dichte Kamelhaar dürfte aber Schlimmeres verhindert haben. Während der Besitzer (23) der Trampeltiere versuchte, den unbekannten Kampfhund zu verscheuchen, war auch er selbst am Schienbein verletzt worden.