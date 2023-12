Hallen von Küchenhersteller plötzlich unter Wasser

Doch bekanntlich steht die Welt auch in der „stillsten Zeit des Jahres“ nicht still. In Oberösterreich gab es mit dem Hangrutsch in Kirchberg/D., dem Wohnhausbrand in Perg und den Überflutungen bei der Firma HAKA in Traun für Einsatzkräfte sehr viel zu tun. Es gelang aber überall, genügend Helfer zu organisieren. „Das ist das Gemüt der Freiwilligen“, erklärt Trauns FF-Chef Oskar Reitberger. Ein großer Dank an alle!