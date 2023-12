„Unsere Leute haben Weihnachten feiern können“

Besonders schlimm war der Sturm in der Nacht auf Freitag: 3400 Feuerwehrleute waren in Oberösterreich, wie berichtet, im Einsatz. In Wels etwa deckte das Sturmtief „Zoltan“ das Dach einer Volksschule ab, in Hartkirchen war eine kleine Ortschaft mehrere Stunden lang nicht erreichbar, weil umgestürzte Bäume die einzige Zufahrtsstraße blockierten.