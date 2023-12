51-Jähriger strandete mit Kajak auf Schotterinsel

Nachdem ein 51-Jähriger beim Paddeln am Montag auf einer Schotterinsel in der Hochwasser tragenden Großen Rodl bei Ottensheim (Oberösterreich) gestrandet war, gingen zunächst mehrere Passanten an ihm vorüber. Erst ein weiterer Spaziergänger fragte den Wassersportler, ob er Hilfe benötige.