Nach dem Spiel flossen bei Arnautovic die Tränen

„Ich spreche jeden Tag mit meinen Teamkollegen. Sie wissen, dass es im Moment schwierig für mich ist. Ich kann ihnen nur danken. Danke an mein Team, danke an den Verein“, wurde der ÖFB-Stürmer gegenüber DAZN emotional. In der Serie A hatte es Arnautovic meist nur zu Kurzeinsätzen gebracht, dass er im letzten Spiel vor Weihnachten über die vollen 90 Minuten ran durfte, darf wohl als erstes Geschenk verbucht werden.