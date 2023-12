„Zu Weihnachten sind wir Artisten selten zu Hause“

Auch Costet stimmt ihm zu: „Es ist ja eigentlich ein Zeichen des Erfolges als Zirkuskünstler, wenn man in dieser Zeit nicht zu Hause ist.“ Und obwohl ihr Herz der Bühne gehört, sind Costets Gedanken auch zu Hause in Frankreich, bei ihren beiden Kindern: „In den vergangenen Jahren waren sie zu Weihnachten auch schon mit auf Tour. Aber das geht nur, wenn wir nicht allzu weit von zu Hause entfernt sind. Ich muss auch daran denken, was für sie am besten ist. Meine Eltern kümmern sich liebevoll um sie und bieten ihnen das Weihnachten, das man sich als Kind wünscht“, sagt sie.