Chaotische Hochzeit und perfide Pläne im Orpheum

Was jedoch klar ist, ist, dass sich die überbordende Liebesintrige im Verlauf des Stücks immer mehr von einer komödiantisch-theatralischen in eine surreal-körperliche verwandelt. Egal ob am Schleuderbrett, an der Stange oder am Boden - die fantastischen Darsteller (Lolita Costet, Tuk Frederiksen, Craig Gadd, Nael Jammal, Kritonas Anastasopoulos und Antonio Terrones) des Cirque Le Roux überzeugen mit kreativer und wunderbar choreografierter Artistik (Inszenierung: Charlotte Saliou). In Verbindung mit dem hollywoodesken Bühnenbild und der effektiven Musikauswahl entsteht ein Augen- und Ohrenschmaus, der auch heuer die Cirque Noël-Besucher begeistern dürfte.