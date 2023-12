Tirolerin (87) wollte Brand mit Teppich bekämpfen

Einsatz für die Florianijünger in Landl im Tiroler Bezirk Kufstein am Freitag! In der Küche eines Einfamilienhauses war es wegen Überhitzung von Öl zu einem Brand gekommen. Die Bewohnerin (87) griff zum Teppich, um die Flammen zu löschen. Jedoch ohne Erfolg.