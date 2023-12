„Hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt“

So funktioniert der College-Sport in den USA

Dazu muss man wissen: Der Sport in Amerika ist in das Bildungssystem integriert. Vereinsstrukturen - wie in Österreich - gibt es dort nicht. Universitäten und Colleges bieten in der Regel mehrere Sportarten an, für die sie hauptberufliche Trainer und meist hervorragende Trainingsbedingungen haben. Der College-Sport hat eine entsprechend starke identitätsstiftende Wirkung für die Studierenden. Soccer-Liga-Spiele vor 5000 Fans sind keine Seltenheit, sodass der Uni-Sport in den USA auch vermarktet werden kann. Unis und Colleges haben ebenso die Möglichkeit, europäische Spieler in Form von Stipendien zu verpflichten.