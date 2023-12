Alko-Unfallstatistik in der Adventzeit überrascht

Mehrere Vorfälle

Das war nicht der einzige Vorfall mit Alkohol im Straßenverkehr in den vergangenen Tagen. Allein Donnerstagabend verursachten Alkolenker binnen einer Stunde zwei Unfälle: Zuerst krachte ein 32-Jähriger in St. Lorenz mit 1,56 Promille in den Gegenverkehr, dann schlitterte eine betrunkene 36-Jährige aus Perwang am Grabensee in den Straßengraben. Zufall oder häufen sich die Alkounfälle in der Adventzeit?