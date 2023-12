Drängen auf mehr Tempo bei der Rettung des Sees

In alle Richtungen arbeiten

Der See sei für die Natur, aber auch für den Tourismus und die Lebensqualität von großer Bedeutung. Daher müsse parallel in alle Richtung gearbeitet werden. Welche Maßnahme die beste für den See sei, könne sie nicht sagen, hierbei müsse man auf die Experten vertrauen. Wichtig sei jedoch, in die Gänge zu kommen und die Maschinerie anzutreiben, so Wohlfart. Es gehe nicht darum, Kritik zu üben, im Gegenteil: „Es müssen nun alle an einem Strang ziehen und überparteilich zusammenarbeiten“, betont die Bürgermeisterin.