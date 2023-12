Hier kommt Hollywoodstar Michael J. Fox in Wien an

Seine legendäre Rolle des „Marty McFly“ in der cineastischen Kult-Trilogie „Zurück in die Zukunft“ machte Schauspieler Michael J. Fox zum Weltstar. Doch auch sein Schicksal lässt keinen kalt, denn seit 1991 ist bekannt, dass er an Parkinson leidet. Im Zuge dessen machte er sich für Erforschung der Krankheit stark, stiftete sogar einer Wiener Firma Geld zur Entwicklung eines Impfstoffes dagegen. Nun landete er in Österreich.