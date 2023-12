Unfallserie: Alkolenker in Handschellen ins Spital

Lenker ließ Unfallauto zurück

Ebenfalls ins Spital musste ein 20-jähriger Autolenker aus Feistritz an der Drau - allerdings in seinem Fall eher unfreiwillig: Nachdem er bei der Abfahrt von der Tauernautobahn gleich mehrere Verkehrszeichen gerammt hatte, ließ dieser sein geschrottetes Auto im Straßengraben zurück und marschierte trotz Verletzungen nach Hause. Wenig später klopfte die Polizei - die den schwer alkoholisierten und aggressiven Unfalllenker schließlich in Handschellen ins Krankenhaus transportieren musste.