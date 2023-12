Hilfe für kranke Kinder: ZeBär-Post zu Weihnachten

Christkindlmarkt und Frauenzimmer spenden

Die Frauengruppe in Pfunds trifft sich regelmäßig zu gemeinsamen Handarbeiten und engagiert sich immer wieder für soziale Zwecke. Dieses Jahr spenden sie den Erlös an die Foundation. Auch am Innsbrucker Weihnachtsmarkt gab es einen Tag lang zwei Stände zugunsten der Zebrakinder. Die Spenden fließen alle in therapeutische Maßnahmen, die selten staatlich getragen werden, sowie in Hilfsmittel wie Sprachcomputer und Rehabuggys.