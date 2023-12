Vor dem Christkind rauscht Orkan auf Tirol zu

Stürmische Zeiten

Sturmtief „Zoltan“ sorgte darüber hinaus auf den Bergen sogar für Orkan: „Im Außerfern dürfte es schon am Donnerstag die ersten Böen geben, am Abend wird es dann überall windiger“, so der Experte. Der Freitag wird trüb und nass, es regnet und schneit weiter anhaltend. Auch auf Osttirol greifen die Niederschläge über. Weiterhin bläst der Sturm und der Experte ist überzeugt: „Viele Seilbahnbetriebe werden Probleme bekommen und manche Lifte müssen wohl eingestellt werden.“