Abfahrt am Gleis 9 3/4: ÖBB sorgen für Verwirrung

Gleis am Londoner Bahnhof King‘s Cross

Für jene, die es vielleicht doch nicht kennen: Das Gleis Neundreiviertel stammt aus der „Harry Potter“-Buchreihe. In der Geschichte ist die Plattform eines der Bahngleise am Londoner Bahnhof King‘s Cross. Das Besondere an diesem Gleis ist, dass es auf dem belebten Bahnhof nicht bekannt ist. Nur Magier wissen von seiner Existenz. Es befindet sich, wie anzunehmen ist, zwischen Gleis neun und Gleis zehn, etwas näher an Gleis zehn.