Bausteine des Lebens auf Saturnmond gefunden

Schon bekannt war bisher, dass der Saturnmond Enceladus gewaltige Wolken aus Eiskörnern und Wasserdampf, die reich an organischen Verbindungen sind, Tausende Kilometer weit ins Weltall speit. Dank verfeinerter Analysen haben Forscher am Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA in Pasadena (Kalifornien) nun in diesen auch Blausäure gefunden - ein Molekül, das für die Entstehung von Leben wichtig ist. Außerdem fanden sie Hinweise auf das Vorhandensein komplexer Verbindung wie Acetylen und Propylen.