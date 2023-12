Sam Asghari macht sich über Ehe mit Spears lustig

PETA tadelte sie daraufhin in einem öffentlichen Statement: „Wenn einflussreiche Menschen Welpen kaufen, freuen sich Massenzuchtbetriebe und in Tierasylen wird die Krise der nicht adoptierten Haustiere größer. Mit ihrem Posting hat Britney Spears unzählige Hunde in Tierasylen dazu verdammt, noch länger auf Liebe, ein weiches Bett und eine echte Chance auf ein Leben warten zu müssen!“