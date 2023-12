Tennis-Verbände bringen Service gegen Online-Hass

Jeder vierte Spieler wird attackiert

In einer Studie wurden 2022 1,6 Millionen öffentliche Postings auf X und 19.000 Instagram-Kommentare an 454 Spieler untersucht. Einer von vier Tennis-Akteuren wurde dabei in verbaler Form attackiert. Das Programm soll auch helfen, die Täter zu identifizieren und auch gegen sie mit allen rechtlichen Mitteln vorzugehen.